Wie wint straks de 24h van Le Mans 2015?

Door: BV

Decennia is het al geleden dat de strijd nog zo op het scherp van de snede gevoerd zal zijn als tijdens deze editie van de 24h van Le Mans. Op het spel staat immers het ultieme record: het meeste aantal overwinningen op het legendarische Circuit Le Sarthe. Porsche heeft dat op zak. Het sportwagenmerk won Le Mans al 16 keer. Maar Audi nadert onbehaaglijk dicht. Het merk met de vier ringen domineert de uithoudingskoers al meer dan een decennium en heeft 13 eindzeges onder de riem. Als je weet dat je globaal genomen drie keer moet deelnemen alvorens je écht competitief bent, dan weet je waarom een goede prestatie van Porsche cruciaal is. En dan zijn er nog twee Japanners op het appel. Toyota en Nissan. Op papier krijgen die een bijrol, maar Le Mans is wel eens vaker onvoorspelbaar…

Porsche

Porsche heeft in elk geval het voordeel van de snelste kwalificatietijd. De drie 919 Hybrid’s zijn bloedsnel. Tijdens de kwalificaties sneuvelde zelfs het uit 2008 stammende ronderecord van Peugeot.

Audi

De drie Audi R18 e-trons domineren het endurance wereldkampioenschap al het ganse jaar. In Le Mans zullen ze het moeten hebben van eigenschappen die specifiek van belang zijn tijdens lange wedstrijden. Ze horen minder brandstof en banden te verbruiken dan de Porsches. Daardoor staan ze minder lang stil en eindigen ze - in theorie - toch bovenaan de tabellen.

Toyota

Toyota heeft een beetje een tweeslachtige Le Mans-aanpak. Het merk kon met beperkte budgetten de afgelopen jaren al meerdere malen verrassen. Ja, zelfs meespelen voor de overwinning. Maar Toyota houdt vast aan twee wedstrijdwagens, terwijl er algemeen van uit wordt gegaan dat je drie voertuigen in je team nodig hebt om - gezien de lengte van de race en de daaruit voortvloeiende onvoorspelbaarheid - mee te spelen voor het goud. Toyota werkt ook nog steeds met erg kleine budgetten. Daarom is de auto de jongste tijd nauwelijks doorontwikkeld. De bolides van het merk waren tijdens de kwalificaties zelfs 2 tellen trager dan afgelopen jaar.

Nissan

Nissan doet voor het eerst in 25 jaar weer mee met de 24h van Le Mans (in 1990 haalde het nog de polepositie binnen). En het gooit het over een andere boeg dan de andere deelnemers. De Japanse LMP1-racer heeft voorwielaandrijving, staat vooraan op veel breder rubber dan achteraan en heeft een cockpit die ver naar achter gedreven is. De ambitie voor een eerste deelname is aan de finish geraken. Tijdens de kwalificaties verliep het alvast niet van een leien dakje. De racers waren te traag voor hun klasse en werden daarom achteraan het deelnemersveld geplaatst. De voorwielaandrijvers zouden hun voordeel kunnen halen uit slecht weer, maar het lijkt er sterk op dat het - na uitgeregende kwalificaties - een droge 24h van Le Mans wordt.