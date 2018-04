​BMW vergeet beveiligingslek in i3 en i8 te dichten

Door: ADD

Pas na een tweede poging is BMW erin geslaagd het veiligheidslek op vele voertuigen die over het ConnectedDrive systeem beschikken te dichten. Nadat de ADAC (Duitse automobielvereniging) eerder dit jaar ontdekte dat sommige modellen door hackers met behulp van een mobiele telefoon geopend konden worden, verklaarde een woordvoerder van BMW dat dit lek direct gedicht werd.

Bij BMW was men in eerste instantie echter vergeten om het lek in de beveiliging bij 29.000 BMW i3 en i8 via het netwerk te dichten. Bij hen werd het probleem pas een paar weken later opgelost. In totaal waren er 2,2 miljoen auto's van de merken BMW, Mini en Rolls-Royce aangetast.