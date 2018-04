Sportpakket van Heico voor Volvo XC90

Door: BV

Een Volvo - eender welke - staat niet automatisch op een lijst met te tunen modellen. Tenzij je Heico Sportiv heet en je om den brode modellen van het Zweedse bedrijf aanpakt. En nu heeft het bedrijf een programma voor de nieuwe topper uit het gamma.

Op grote voet

Ja, de XC90 heeft een bodykit, maar de spoilers en vleugels blijven al bij al nog binnen de perken. En het bedrijf heeft ook nieuwe wielen. Gigantisch zijn die: 22 en 23 inch in diameter. Ideaal om je comfort naar het hiernamaals te verwijzen, maar het weggedrag hoort er niet al te veel onder te lijden. Ze zijn immers tot 15% lichter dan de kleinere wielen die Volvo zelf monteert.

Uitlaatsysteem met subwoofer

Waar het echt de moeite wordt, is wanneer het Select Sound-systeem aan bod komt. Dat is een kunstmatige versterking van het motorgeluid. Heico wil door een uitlaatsysteem met ingebouwde subwoofer te monteren, toch nog een karakteristieke V8-beleving meegeven. Onder de kap van de grote XC90 zitten immers alleen viercilindertjes. Vanuit het interieur kan je drie versterkingsmodi kiezen. Het wordt gelanceerd in combinatie met de T6, maar later volgen andere versies. Net als echt opgepepte motoren overigens…