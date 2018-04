Volkswagen Group splitst in 4

Door: BV

De Volkswagen Group werkt aan een grondige herstructurering van z’n bedrijfsstructuur. Dat is niet door het bedrijf zelf bevestigd, maar lekte uit in verschillende Duitse kranten en via persagentschap Reuters. De timing, net na het vertrek van Ferdinand Piëch als voorzitter van de Raad van Bestuur, is wellicht niet toevallig.

Vier aparte holdings

De plannen, die wellicht nog deze zomer tot uitvoering gebracht worden, omvatten de oprichting van vier verschillende holdings. Daarin zal telkens één grote speler het voor het zeggen hebben en zeggenschap krijgen over enkele minder belangrijke merken. Volkswagen, Skoda en Seat zullen in de eerste groep ondergebracht worden. Zeg maar de groep van de volumemerken. Audi zal z’n scepter dan weer zwaaien over Lamborghini en Ducati. Iets wat het nu eigenlijk ook al doet, maar dan in een lossere structuur. Relatieve nieuwkomer Porsche zal baas kunnen spelen over Bentley en Bugatti. Iets waar het merk wellicht al om zit te popelen. En tenslotte is er ook nog de bedrijfswagendevisie. Die zal worden aangevoerd door MAN en voorts ook nog Scania en VW Commercial Vehicles omvatten.

Wie wordt stuurman?

Volkswagen weekte recent nog manager Herbert Diess los bij BMW. De man was er vooral bij de aandeelhouders erg geliefd, want hij wist de winstmarges gevoelig te verbeteren. Onder meer de voorwielaandrijvers die het merk nu introduceert kwamen mede onder zijn invloed tot stand. Of het ook betere BMW’s opleverde, is een discussiepunt. Hij komt wellicht aan het hoofd van de VW-tak, waar hij net als bij het Duitse premiummerk de rendabiliteit moet verbeteren. Rupert Stadler zal de Audi-afdeling runnen en Porsche-baas Matthias Muller zal de plak over Bentley en Bugatti zwaaien. De trucks komen wellicht onder het bewind van Andreas Renschler.