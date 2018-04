Vacuümrem verkort remafstand aanzienlijk

Door: ADD

Toeleverancier Autoliv heeft een nieuwe remtechnologie geïntroduceerd. Het Zweeds-Amerikaanse bedrijf belooft de remafstand met 40 procent te verminderen, met behulp van een vacuümplaat.



Max 70km/u

Bij een noodstop telt elke centimeter. Dat systemen daar in de meeste gevallen beter in zijn dan Jan met de pet daar bestaat geen twijfel over. Het nieuwe systeem werkt met een vacuümrem. De zogenaamde Torricelli-rem (naar de Italiaanse natuurkundige Evangelista Torricelli) zou de remweg met wel 40 procent verkorten. Zelfs op natte en gladde wegen. Tegenvallend is dat het helaas enkel werkt als je trager dan 70km/u rijdt.



‘Anker’ hecht zich vast aan de weg