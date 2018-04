Mercedes presenteert de GLC

Door: BV

Mercedes bedankt de GLK voor bewezen diensten. De opvolger heet GLC en moet meer comfort, dynamiek en sportiviteit bieden dan z’n hoekig gelijnde voorganger. Waarom? Omdat al die woorden ervoor zorgen dat je meer klanten naar de toonzaal lokt. En als het liefst kan, moet dat ook nog eens met een lage CO2-uitstoot. En dat kan, dankzij de komst van een plug-in-hybrid.

Minder karakter

Compacte SUV’s hebben doorgaans het uiterlijk van een opgeblazen hatchback. Kijk maar naar de Audi Q3. Maar de GLK was anders. Die had een terreinlook. Dat kon vooral in Europa op veel sympathie rekenen, maar daarbuiten viel het minder in de smaak. En daarom valt de nieuwe GLC in de plooi. Een beetje meer dertien in het dozijn.

Veel groter

Zo compact is de middenklasse Mercedes SUV niet meer. Hij meet nu 4,66m in de lengte en strekt van spiegel tot spiegel over 1,89m. En de wielbasis werd zo maar eventjes 11,8cm langer. Daardoor heb je op de achterbank in één klap 5,8cm extra beenruimte. En er past ook nog eens meer in de koffer. 580l om precies te zijn. Klap de achterbank plat en het wordt 1.600l.

Vijf motorversies

Mercedes zal de GLC aanbieden met een vijftal krachtbronnen. Instapper (voorlopig tenminste) is de GLC 220d die 170pk en 400Nm ontwikkelt. Daarmee sprint hij in 8,3 seconden naar 100 en piekt hij op 210 km/u. En dat alles in combinatie met een gemiddeld verbruik van 5,0l/100 km. Daarboven vinden we de 204pk en 500Nm sterke GLC 250d. Voorlopig is er slechts één benzine: 211pk en 350Nm sterk en met GLC 250 op de kofferklep. In alle gevallen zijn de motoren gekoppeld aan een 9-traps automaat en wordt de aandrijving via 4Matic over alle vier de wielen verdeeld, maar later volgen ongetwijfeld nog tweewielaandrijvers.

GLC voor het stopcontact

De GLC 350 is er niet meer bij. Die wordt vervangen door de GLC 350 e. En dat extra lettertje staat voor de 116pk sterke elektromotor. Samen met een 211pk krachtige benzine levert dat ook nog eens 560Nm op en een erg laag opgegeven verbruik van 2,6l/100km of amper 60g CO2-uitstoot. Elektrisch rijden kan overigens maximaal 34km ver, maar dankzij de elektromotor profiteer je wel van een honderdsprint in slechts 5,9 seconden.

Snufjes van de C-Klasse

Al deze GLC’s zijn standaard voorzien van een onderstel met variabele demping en schroefveren. Maar net als bij de C-Klasse kan er geopteerd worden voor een luchtophanging. Die moet zowel meer comfort als meer dynamiek kunnen bieden. En je kan er de bodemvrijheid mee opdrijven, kwestie van nog wat terrein door te kunnen ploeteren.

In september staat de GLC in Frankfurt te blinken op het Autosalon. Maar hij zal diezelfde maand ook al bij je Mercedes-verdeler te zien zijn.