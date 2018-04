Nissan Leaf voor gemeente Asse

Door: BV

De Vlaamse burgemeesters hebben een convenant getekend waarin ze zich engageren om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. Niet in het wagenpark, nee, maar over het totaal van alle diensten. Maar omdat het tijd en een berg centen kost om verwarmingsinstallaties aan te passen, gebouwen te isoleren, een energiezorgplan op te stellen en indien nodig zelf te wachten op de juiste technologie, gaan de gemeenten de komende tijd wellicht massaal aan de elektrische auto.

Snel scoren kan

Want wat blijkt? In één van de meest beschimpte sectoren (de auto is toch altijd de boosdoener in de politiek), ligt de oplossing wel klaar voor gebruik op het schab. De gemeente Asse tekende in op een (door Eandis) speciaal voor gemeenten georganiseerde groepsaankoop van de Nissan Leaf. Die stoot helemaal geen CO2 uit. De lokale verdeler leverde de Nissan uit. In de garage van het gemeentehuis zal die worden opgeladen. Het dak ervan is reeds van zonnepanelen voorzien.

Vervangaankopen

De gemeenten hoeven nog niet in paniek hun auto’s buiten te gooien, maar bij de vervangaankopen zal in elk geval nagegaan worden of een elektrisch voertuig een optie is.