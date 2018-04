Citroën denkt over nieuwe Méhari

Door: BV

Je zal Citroën maar wezen… dan ben je net geconfronteerd met de oprichting van het nieuwe merk DS. Want de auto’s met DS-label deden het niet slecht, en dat moet dan natuurlijk meteen onder een nieuwe merknaam ondergebracht worden. En tot overmaat van ramp, steelt dat nieuwe kind ook nog eens één van de beste creaties van je: de originele DS. Die auto was in zijn tijd ronduit revolutionair. En het merk DS loopt er nu mee te pochen. Maar het merk met de dubbele Chevron als logo, zal niet bij de pakken blijven zitten.

Citroën is bevrijd

De Fransen lijken sinds de komst van de DS-modellen wel bevrijd te zijn. Het merk zoekt een nieuwe richting en lijkt ook die te vinden in z’n geschiedenis. De compacte C4 Cactus is al behoorlijk eigenwijs - zoals een Citroën vroeger bijna altijd was. En nu zegt ceo Linda Jackson dat er wordt nagedacht over een terugkeer van de Méhari. Dat autootje was tussen 1968 en 1986 in productie en er werden er zo’n 150.000 van gebouwd. Wie door z’n ouders werd meegesleurd naar het zuiden van Frankrijk - dé Belgische vakantiebestemming in de seventies en eighties - herinnert ze zich ongetwijfeld. Je kon ze vinden in de handen van de juppies aan de stranden van de Cote d’Azur, waar ze werden volgestouwd met waterspeelgoed, dienden om te kamperen, gewoon om mee te flaneren of zelfs als beach buggy. En in het binnenland werden ze gebruikt om gewassen en fruit naar de markt te brengen, ze nokvol te stouwen en er zelf mee op de akkers te rijden.

Een lach op het gezicht

Het onderstel van de Citroën 2pk met z’n tot in de kern gekleurde geribbelde (voor de stevigheid) kunststof panelen, bleek immers bijzonder veelzijdig en robuust. En de Méhari stond ook garant voor hopen plezier, op en naast de weg. En kijk, dat plezier wil Linda Jackson weer in het merk injecteren. Het Citroën van de toekomst moet weer een lach op het gezicht van z’n klanten toveren, zo klinkt het. En daarom wordt nu een nieuwe Méhari onderzocht. Komt die er, dan zal die gebaseerd zijn op een klein platform van PSA, dus je kan in elk geval rekenen op driecilindermotoren (de originele Méhari had de tweecilinder van de 2pk) en een licht koetswerk zonder dak. En evenmin onbelangrijk: hij moet betaalbaar zijn.