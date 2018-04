Facelift Mitsubishi Outlander PHEV rijdt verder (+ fotospecial)

Door: BV

Na de opgefriste versie van de Mitsubishi Outlander met conventionele motoren, stelt het bedrijf nu de bijgepunte plug-in-hybride van dat model voor. Die wordt natuurlijk op de verbeteringen van het reguliere model getrakteerd - aangepaste bekleding, een nieuw stuur, een neustransplantatie, andere sierlijsten… - maar ondergaat ook verbeteringen aan z’n aandrijflijn.

Minder wrijving, minder verbruik

De Japanners zijn erin geslaagd de interne wrijving van de aandrijflijn nog verder terug te dringen. Mirakels hoef je daar nu ook weer niet van te verwachten, maar hij rolt nu 600 meter verder op z’n in het stopcontact opgeladen accu. 60,8km in het totaal. Dat kleine beetje zorgt er evenwel voor dat z’n verbruiksgemiddelde nog verder daalt, tot minder dan de actueel opgegeven 1,8l/100km. Maar concrete Europese cijfers zijn er nog niet.

De populairste plug-in van allemaal

Mitsubishi bracht de Outlander PHEV op de markt in oktober 2013. Dat betekent dat het merk er als de kippen bij was en het één van de weinige was die nog in enkele Scandinavische landen en in Nederland (een tijdlang de grootste markt ter wereld voor dit model) kon profiteren van erg gunstige belastingtarieven. Sindsdien zijn er in Europa dan ook al 40.000 van verkocht. Volgens het merk is dat meer dan van eender welke andere PHEV.