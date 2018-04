Helemaal elektrisch naar het strand met PSA

Door: ADD

Gisteren hadden we het nog over een mogelijke remake van de Citroën Méhari. Maar nu we de Bolloré Blue Summer gezien hebben, vragen we ons af of die misschien niet al heruitgevonden was.

Bolloré Blue Summer?

PSA zal vanaf september jaarlijks maximaal 3.500 exemplaren van de Bolloré Blue Summer in hun fabriek in Rennes produceren, maar eigenlijk hoort de 3,69 meter lange open vierzitter nu al tot het Parijse straatbeeld. Hij heeft een topsnelheid van 110km/u en als bereik in de stad geeft de constructeur 200 kilometer op. De elektrische motor levert 48pk, de batterij bijna 30 kWh. Leeg weegt de Blue Summer 1.285 kilo en daarvan nemen de lithium-metaal-polymeer batterijen 30kg voor hun rekening. Die accu’s zijn trouwens door de Bolloré Group zelf ontwikkeld.



Naast PSA zal vanaf deze zomer ook Renault auto's voor Bolloré produceren, in hun fabriek in Dieppe.

Bolloré?

Vincent Bolloré, een 63-jarige miljardair is in Frankrijk een van de meest kleurrijke en controversiële ondernemers. Zijn fortuin wordt geschat op vier miljard dollar. De Bolloré Group onderhoudt een nogal ontransparant netwerk met investeringen over de hele wereld. Hun geld verdienen zij ondermeer met olie (Calpam tankstations), logistiek en papierproductie (OCB). En nu willen ze dus een revolutie op de e-automarkt teweegbrengen. Een eigen autofabriek interesseert hen minder. Autodelen daarentegen wel, momenteel exploiteert de groep in Frankrijk al diverse carsharing bedrijven met elektrische auto’s.

Verkoop via Peugeot dealers

PSA wil de auto’s via hun eigen dealernetwerk verdelen. Prijs? In Frankrijk start de Blue Summer aan € 13.500, plus huurkosten voor de batterij natuurlijk. En als je weet dat de staat er subsidies tot € 7000 geeft voor de aanschaf van een elektrische auto, dan is de rekening snel gemaakt.