Driecilinder voor Seat Leon

Door: BV

Seat breidt het gamma van de Leon verder uit. Zo is er nu een Leon X-Perience met voorwielaandrijving (waardoor de instapprijs voor de avontuurlijke telg daalt) en zien we een 1-liter in het gamma opduiken. Ja, dat is een driecilinder.

1.0 EcoTSI

De driecilinder, zoals die onlangs in de Golf werd gepresenteerd, ontwikkelt een vermogen van 115pk en een koppel van 200Nm. Hij is beschikbaar voor de Leon SC, de Leon 5-deurs en de Leon ST in combinatie met de meeste uitvoeringen. De Golf stoot er in z'n zuinigste variant slechts 99g CO2 per kilometer mee uit en de Leon haalt uiteraard een vergelijkbaar cijfer.