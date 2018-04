Eerste officiële beeld Infiniti Q30

Door: ADD

Infiniti stuurde een foto van de nieuwe Q30 de wereld in, gecamoufleerd weliswaar. De compacte auto op basis van de Mercedes A-Klasse zal officieel worden onthuld op de IAA 2015. De SUV-variant QX30 komt er pas in 2016 aan.

De Q30 is in feite een Mercedes A-Klasse à la Infiniti, hij is ontsproten uit de samenwerking tussen Renault-Nissan met Daimler. Naar verluidt is Nissan al op zoek naar nieuwe werknemers om de compacte jongen in de Nissan fabriek in Sunderland (UK) te produceren.

Geen verrassingen

Momenteel leggen ze in het Nissan-ontwikkelingscentrum Cranfield in het Verenigd Koninkrijk de laatste hand aan de Q30 voordat die zijn eerste stappen op de markt waagt . Van daaruit heeft Infiniti nu zelf deze foto van een gecamoufleerde Q30 vrijgegeven.

Grote verrassingen verwachten we niet. Een bijna-productierijpe conceptcar toonde de fabrikant al op de IAA in 2013. Wij nemen aan dat de Infiniti Q30, net zoals bij de A-Klasse, met voor- of vierwielaandrijving komt, viercilinder motoren en een automatische zevenbak. De lancering is beloofd voor eind 2015.

SUV-variant

Die komt er zeker en vast ook, zal QX30 heten en gebaseeerd zijn op de Mercedes GLA. De Infiniti Q30 is het eerste Infiniti-model uit de samenwerking tussen Renault-Nissan en Daimler. Tot hier toe had het huwelijk al twee tweelingen voortgebracht: de Renault Kangoo / Mercedes Citan en Renault Twingo / Smart Forfour. En ook een Mercedes pick-up op basis van de Nissan Navara werd al aangekondigd.