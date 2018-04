Mercedes G 500 4x4² is koopje voor € 226.100

Door: BV

Aangezien Mercedes eerder al groen licht gaf voor de ronduit absurde G 63 AMG 6x6, moest het wel heel raar lopen mocht het merk met de Ster zich tegen deze G 500 4x4² kanten. Dat is eigenlijk de genormaliseerde versie van de gigantische zeswieler. En genormaliseerd mag je best wel met een korreltje zou nemen, want alleen al z’n met 30cm (!!) vergrote spoorbreedte en voldoende bodemvrijheid om eronder te kunnen slapen, maken duidelijk dat het om alles behalve een gewone Benz gaat.

Een derde goedkoper

Voor de aandrijving zorgt de nieuwe 4.0 liter V8-biturbo zoals deze ook te vinden is in de AMG GT en C 63 AMG, maar dan met 422pk en een koppel van 610Nm. In 7,4 seconden is daarmee naar 100 km/u te snellen. Dat de 4x4² het echter vooral van zijn uitzonderlijke terreincapaciteiten moet hebben en niet zozeer van brute lijnsnelheid, blijkt wanneer de normale G 500 erbij wordt gehaald. Met exact dezelfde motor snelt die namelijk anderhalve seconde sneller naar de honderd. Maar die oogt niet half zo cool. Vergelijk hem met de meer dan € 350.000 kostende 6x6 en dit is ook nog eens een koopje. Hij kost ruwweg een derde minder. Niet dat in eender welke andere vergelijking € 226.100 ‘weinig’ geld zou zijn, maar kom.

Gelimiteerde productie?

Van de G 63 AMG 6x6 zal Mercedes niet meer dan 30 stuks per jaar bouwen. En die gaan blijkbaar zo goed dat Mercedes zich ditmaal geen beperkingen laat opleggen. De G 500 4x4² gaat gewoon de catalogus in. Geen kleine lettertjes, beperkte oplages, speciale conditities… Zoveel als er vraag naar is, zullen de Duitsers er bouwen.