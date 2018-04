Land Rover bouwt 2 miljoenste Defender, maakt hem speciaal

Door: BV

Eind dit jaar valt, zoals bekend, het doek voor de Land Rover Defender. Dan is het model ruim 67 jaar in productie geweest. Van de verschillende generaties (van de Series I tot de huidige Defender) zijn er dan ruim 2 miljoen gebouwd. Dat jubileumexemplaar is net van de band gerold. En de Britten maakten er wat speciaals van.

Red Wharf Bay

De plannen voor de eerste Land Rover uit de geschiedenis werden met een stok getekend in het zand van Red Wharf Bay. En dat aparte ontstaansverhaal, de big bang van Land Rover zeg maar, zet exemplaar 2.000.000 nog eens in de verf. Op de zitvlakken van de zetels en de duurgrepen is de reliëftekening van de baai in het Westen van Engeland te vinden. En aan de linkerzijde zit tegen het koetswerk ook nog eens een aluminium plaat die dat onderlijnt. Verder: 2.000.000 op de kopsteunen en in de specifieke type-aanduiding, aparte lichtmetalen velgen en ook nog eens een grille die je niet kon krijgen. Zelfs de nummerplaat is een verwijzing naar de allereerste prototypes.

Ambachtelijk productieproces

De plaatjes die Land Rover vrijgaf, gunnen ook een blik op het nog steeds zeer ambachtelijke productieproces dat tot op vandaag de Defender oplevert. Robots zijn er nauwelijks bij betrokken. Maar helemaal zoals in 1948 is het niet meer. Hoe het toen was kan je nog tot eind dit jaar wel gaan bekijken in de fabriek in Solihull. Land Rover bouwde er immers een replica van die productielijn.