Nieuwe Renault Alpine zo goed als klaar

Door: BV

Renault profiteerde vorig weekend van z’n aanwezigheid tijdens de 24-uurs-race van Le Mans om de Alpine Celebration voor te stellen. Dat is de voorbode voor een nieuwe Alpine. Naar verwachting zal die nog dit jaar z’n eerste teken van leven geven. De Fransen zullen wellicht een concept car voorstellen die erg dicht bij een model voor serieproductie aanleunt. Daar heeft het bedrijf zelf nog niets over vrijgegeven, maar deze patentbeelden die zijn ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Organisation) tonen al hoe die eruit zullen zien. En het verschil met de Alpine Celebration is niet zo groot.

Waarom is het een concept?

De achtervleugel en aparte mistlichten vooraan zijn weg, maar de voor Alpine typische lay-out met dubbele koplampen is gebleven. Dat hij nog niet helemaal productierijp is, leiden we af uit de afwezigheid van normale deurgrepen en de te kleine spiegels.

Over de motor is nog niet veel bekend, maar er wordt algemeen van uitgegaan dat die eerder bescheiden zal zijn. Een 1.6 of 2-liter turbo. En dat is behoorlijk in lijn met de historische modellen van Alpine. Wordt vervolgd.