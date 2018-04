Nieuwe instapdiesel voor Opel Mokka

Door: BV

De Opel Mokka is een succesnummer. Tot op heden werden er van het model in Europa al meer dan 410.000 stuks verkocht. En hij is er nu met een nieuwe instapdiesel. De 1.6l werd - ter vervanging van de erg teleurstellende en stokoude 1.7 CDTi - eerder al aangekondigd. Maar die versie had 136pk. Nu is er ook een variant met 110pk. Z’n voornaamste voordeel? Hij is goedkoper. Met een basisprijs van € 23.000, gaat hij voor € 700 minder over de toonbank.

Prestaties en verbruik

De 110pk editie levert ook nog 300Nm trekkracht. Als je de handgeschakelde zesbak goed door de verzetten jaagt, kan je 100km/u in 12,5 seconden halen. En hij verbruikt 4,1l/100km (109g/km CO2). Minstens, want als je niet voor de standaard 17-duimers gaat, wordt het al 2 deciliter meer.

OnStar

De Mokka kan nu besteld (standaard op afwerkingsniveau Cosmo, voor € 490 op andere versies) worden met de persoonlijke connectiviteits- en serviceassistent Opel OnStar. Het systeem biedt klanten een brede waaier aan veiligheids- en comfortdiensten gaande van de automatische respons bij botsing of pechverhelping (verplicht voor nieuwe auto's vanaf maart 2018) tot de krachtige, mobiele 4G/LTE wifi-hotspot (die niet verkrijgbaar is bij lancering).