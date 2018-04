Ambtenarenhumor

Door: ADD

De hele wereld lachte met een parkeerboete op een auto-kunstwerk in Karlsruhe, maar dat blijkt nu een grap te zijn. De bestelwagen, die in het centrum van de stad als installatie tegen een gevel gebogen staat, kreeg weldegelijk een bekeuring - maar niet omdat ambtenaren geen kaas van kunst gegeten hebben, het was een kwinkslag.

"Dit was door onze collega's van begin af aan als grap bedoeld ", aldus een woordvoerder van de stad gisteren. De man had de boete uitgeschreven, onder de ruitenwisser geschoven en vervolgens de bekeuring weer gewist in het systeem. De griffie zou op de hoogte van de actie geweest zijn. Tja.