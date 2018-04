Hyundai verkoopt 100.000 Genesis luxelimousines

Door: BV

Genesis, dat is het luxelabel van Hyundai. De Koreanen gaan dan wel niet zo ver als Toyota met Lexus of Nissan met Infiniti, maar de opzet is vergelijkbaar. Van de Genesis sedan werd eind 2013 een nieuwe generatie voorgesteld. De tweede nog maar. Die is overigens sinds afgelopen jaar te koop in ons land. Auto55.be legde die al op de pijnbank, met opvallend goede resultaten. En terwijl de aantallen in ons land niet meer zullen voorstellen dan een voetnoot, oogst het bedrijf wereldwijd alvast de resultaten van z’n inspanning.

Eind mei waren er van het model al meer dan 105.000 stuks verkocht. Dat resultaat is bijna het dubbele van de eerste generatie van het model (die wel werd aangekondigd voor de Europese markt, maar hier niet materialiseerde). De Genesis wordt gebouwd met een ruim 300pk sterke 3,8l V6 en een 420pk sterke 5-liter V8. In Europa werd alleen de eerste motor weerhouden.