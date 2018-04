Te vroeg: Alfa Romeo Giulia MY2015

Door: AUTO55

De nieuwe Alfa Romeo Giulia staat op het punt om officieel onthuld te worden. Een kwestie van uren is het nog. Voor de ongeduldigen hebben we hier alvast enkele voorsmaakjes.

Wat zien we?

Héél creatief zijn de ontwerpers niet te werk gegaan. Het front ademt wel onmiskenbaar Alfa, al is dat werkelijk voor geen enkele designer een moeilijke taak. Ook niet voor eentje die bijvoorbeeld tuinstoelen tekent. In profiel dan menen we serieuze trekken van de vorige BMW 3- en huidige 5-reeks te herkennen (let op de koplampen en het algemene lijnenspel) en voor de achterkant lijkt het alsof zowel de Mercedes AMG GT (de lichten in profiel), de vorige Kia Optima (de lichten langs achter gezien) en de Mazda 6 (de poep in het geheel) voor inspiratie hebben gezorgd. Bij Alfa zullen ze dit alles uiteraard staalhard ontkennen.

Het rode exemplaar met luchtgaten in de flanken en de motorkap betreft wellicht een Quadrifoglio Verde met - hopelijk - een zingende zescilinder voor de chauffeur en niet de (ook wel leuke, maar toch) in de Giulietta QV en 4C Competizione opgevoerde 1,75-liter viercilinder turbo.

UPDATE: Inmiddels weten en zien we meer van de nieuwe Giulia.