Maakt Alfa alles weer goed met de nieuwe Giulia?

Door: BV

Alfa Romeo is, daar kunnen we niet omheen, nog een schim van zichzelf. En dat heeft alles te maken met de productiestrategie bij grote baas Fiat. Of liever - het gebrek daaraan. Een merk met een evenwichtige catalogus is vertegenwoordigd in alle cruciale segmenten en introduceert met de regelmatigheid van de klok nieuwigheden. Iets wat Alfa Romeo tot halverwege de jaren negentig volhield, maar toen ging het achteruit. De twee jongste volumemodellen dateren uit 2010 (Giulietta) en 2007 (Mito). Beschamend. Maar de Italianen hopen dat de Giulia dat allemaal doet vergeten. Hij mag de laatste échte grote Alfa Romeo opvolgen. Neen, niet de 159 want daar halen kenners hun neus voor op, maar de 156.

Mengelmoes?

Toeval of niet, maar in het interieur zitten wel wat elementen van die 156. En ook van de Ghibli en de Quattroporte. En eigenlijk ook wel wat BMW 3-Reeks. En dat is geen toeval. De Giulia wil een stuk van die Duitser z’n klanten inpalmen. Met de 159 ging het niet, maar inmiddels rijden die BMW’s ook al niet meer zo prettig als destijds..

Een echte achterwielaandrijver

De technische lay-out van de Giulia deelt in elk geval al een gevoelige tik uit. De auto is namelijk achterwiel- of vierwielaangedreven en daarbij komen de glorieuze herinneringen aan de Alfa 75 spontaan weer boven. En er is zowaar sprake van een sperdifferentieel tussen de achterwielen om het vermogen optimaal weg te zetten.

De snufjes worden ook uit de kast gehaald. Actieve aerodynamica bijvoorbeeld in de vorm van een verstelbare voorsplitter. En het goede nieuws houdt er niet bij op. Want er werd koolstofvezel en aluminium ingezet om een ideale 50/50 gewichtverhouding te bekomen. En de Giulia zet ook minder gewicht op de weegschaal dan de erg obese 159.

Quadrifoglio Verde

Ja, Alfa Romeo heeft het over een 3-liter V6 twinturbo met zo maar eventjes 510pk. Afgesteld door de ingenieurs van de LaFerrari. Goed voor een sprintje naar 100 in 3,9 seconden. Maar natuurlijk wéér niets waar je een hoop klanten voor over de vloer zal krijgen. Die moeten komen voor de nieuwe vier- en zescilinders. Maar verder dan dat komt Alfa momenteel niet. En zo komt er vooralsnog geen einde aan de aankondigingspolitiek van het merk. Alfa toch…