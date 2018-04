​Zwitserland maakt komaf met linksrijders

Door: ADD

Ook al zijn we in België op een autosnelweg wettelijk verplicht om op de meest rechtse rijstrook te rijden, sommige bestuurders lijken zich niks van die regel aan te trekken en puffen op het gemakje zomaar op de linker- of middenstrook en hinderen de achterliggers. Die kunnen dan niet meer links inhalen en moeten dus een dubbel manoeuvre uitvoeren om in te kunnen halen, wat natuurlijk ook niet mag, tot heel wat ergernis leidt en gevaarlijke situaties in de hand werkt.

In Zwitserland willen ze nu iets doen aan het slakkentempo van sommigen op de linkerrijstrook. Wie daar op een snelweg met drie rijstroken links rijdt, moet (vanaf 2016) ten minste 100 kilometer per uur rijden, zo besliste de Zwitserse regering. Die hoopt op die manier de doorstroming te verbeteren. Zou dat niet inspirerend kunnen werken voor onze regering?