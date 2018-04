​Ceo Takata buigt... diep

Door: ADD

De Japanse cultuur schrijft voor dat een diepgaande verontschuldiging met een buiging benadrukt wordt. Hoe ernstiger de feiten, hoe dieper en langer de buiging. Een voorbeeld: In 2006 werd bekend dat in Japan verschillende mensen als gevolg van gebrekkige Paloma-radiatoren overleden waren. De ceo van het bedrijf boog gedurende 20 seconden voorover, verontschuldigde zich en maakte vervolgens nog eens een buiging van 15 seconden.

Donderdag verscheen Shigehisa Takada, de ceo van toeleverancier Takata voor het eerst in de openbaarheid sinds de airbagcrisis vorig jaar nog grotere dimensies aangenomen had. Hij boog zijn hoofd diep en sprak zijn medeleven uit. Defecte airbags van Takata zijn ondertussen officieel verantwoordelijk voor de dood van ten minste acht mensen.

Spijt

Volgens de Japanse media verklaarde de manager dat hij de enorme last die zijn bedrijf heeft veroorzaakt betreurde, dat hij het probleem met de airbags tot op de bodem zal uitspitten en dat de nodige maatregelen om de veiligheid te garanderen genomen zullen worden. Het is de eerste keer dat Takada zich persoonlijk over de crisis uit.

Maar zet geen stap opzij

Voorts zei Takada dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om het probleem op te lossen. Daarmee liet hij doorschemeren dat hij niet van plan is om zich, ondanks de kritiek op zijn persoon, terug te trekken als gevolg van het debacle. Tot financiële verliezen lijkt hij echter wel bereid. In het afgelopen boekjaar incasseerde de kleinzoon van de oprichter minder dan de helft van zijn inkomsten van het jaar ervoor (100 miljoen yen of € 720.000 in plaats van 206 miljoen yen).