Niet echt nieuw: de nieuwe Fiat 500

Op 4 juli 2007 beleefde de Fiat 500 zijn wedergeboorte, exact 50 jaar nadat het oermodel werd voorgesteld. En uiteraard niet toevallig wordt de nieuwe 500 ook op 4 juli gepresenteerd. Dat is dag op dag volgende week.

Nieuw? We denken van niet!

Uit de spionagefoto's valt op te maken dat de nieuwe Fiat 500 niet echt nieuw is. Dat er heel wat plastische chirurgie aan te pas is gekomen, is weliswaar ook duidelijk, maar van een stijlbreuk kan je in geen geval spreken. Begrijpelijk, aangezien de 500 het enige model is dat Fiat effectief aan de straatstenen kwijt kan. Opvallend bij de facelift zijn het aangepaste smoeltje, nieuwe bumpers en bijdetijdse achterlichtunits.

Meer info en foto's volgen uiteraard binnenkort.