Fluisterdiesel voor Opel Insignia

Opel actualiseert het motorenpalet van de Insignia en voegt een nieuwe diesel toe, die we al van andere modellen, zoals de Mokka kennen. Een zuinige 1.6-liter vervangt de vorige 2.0-motoren.

120pk en 136pk

De kleinste van beide dieselmotoren helpt de middenklasser samen met een zesbak in 11,9 seconden van nul naar 100km/u. 3,9 liter (dat is 104g CO2/km) zou hij gemiddeld verbruiken. De 136pk diesel is met 3,8 liter (99g CO2/km) iets zuiniger. In 10,9 seconden sprint de sedan naar honderd, toppen doet hij op 210km/u.

Universele connectiviteit

Nieuw bij de Insignia is ook de IntelliLink Navi 900 die je smartphone via Bluetooth® en USB integreert. Daarnaast is de persoonlijke connectiviteits- en serviceassistent Opel OnStar standaard vanaf afwerkingsniveau ‘Edition’.