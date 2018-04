Verkoopmalaise in de VS voorbij voor Volkswagen?

Door: ADD

Met uitzondering van de Beetle misschien zijn Volkswagens niet bepaald populair te noemen in de VS. VW kampt al lang met een tanende verkoop ginds. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Voor de tweede maand op rij heeft VW in juni 2015 meer auto's verkocht in de VS dan in dezelfde periode vorig jaar. In juni steeg de omzet met 5,6 procent tot 30.436 nieuwe voertuigen. In mei was er een zelfs toename van ongeveer 8 procent.

Golf boven

Vooral de Golf deed het goed bij de kopers in de VS. Diens omzet werd meer dan verdriedubbeld wat een onmiskenbare boost aan de totale omzet gaf. De Golf GTI en de Jetta- en Passat-modellen verkochten nog steeds slecht. Als je de volledige jaarverkoop bekijkt, hinkt het merk het voorgaande jaar nog steeds achterna. Van januari tot juni verkochten ze in totaal 174.442 auto's in de Verenigde Staten, ongeveer 2,6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.