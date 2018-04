Jaguar en Land Rover kunnen niet volgen

Door: ADD

Bij Jaguar en Land Rover overstijgt het succes de capaciteit. Hun hoofdfabrieken Castle Bromwich, Solihull en Halewood draaien op volle toeren en nu heeft de Britse constructeur besloten een deel van de productie uit te besteden aan de Oostenrijkse fabrikant Magna Steyr.

Welke modellen in de toekomst in Graz zullen worden geproduceerd, maakt Jaguar Land Rover nog niet bekend. Een kanshebber is de voor 2016 geplande Range Rover Evoque Convertible of een verwant model uit de familie Evoque en Discovery Sport. De productie-technisch geavanceerde modellen op het nieuwe aluminium platform (Jaguar XE en F-Pace) zullen wellicht in het Verenigd Koninkrijk blijven.



Bekende projecten van Magna Steyr

De Oosterrijkers hebben uitgebreid ervaring met de ontwikkeling en productie van voertuigen in opdracht van andere fabrikanten. Onder andere de BMW X3, Mercedes G en E-Klasse, Mini Countryman en de Jeep Grand Cherokee worden/werden er geassembleerd.