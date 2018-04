Volvo zet de baby eerst

Door: BV

Al in de jaren veertig had men in de gaten dat je kinderen veel beter in een stoeltje kon transporteren dat specifiek op het formaat van het jonge wezen was afgestemd. Maar het was pas in de jaren zestig dat er echt werk van werd gemaakt. Door de uitvinder van de autogordel - Volvo. En het is Volvo dat nu tracht dat concept naar de 21ste eeuw te krijgen. Met deze Excellence Child Seat. En dat gaat over veel meer dan alleen maar het kinderzitje.

Saai uitzicht

Er is niet zo veel mis met de huidige kinderzitjes. Met de Isofix verankering blijven die op hun plek zetten en wie een doordachte aankoop doet, weet z’n kinderen effectief beschermd in geval van onheil. Maar Volvo ziet niettemin ruimte voor verbetering. Je kan als bestuurder of passagier immers niet goed zien wat er op de achterbank gebeurt. En de kleine spruit heeft evenmin het meest inspirerende uitzicht. Logisch dat er zoveel baby’s in slaap vallen in de auto. Er valt gewoonweg niets te beleven.

Stoelendans

Volvo stelt voor dat de ouder achterin plaatsneemt en dat het jongste gezinslid rechts vooraan gaat zitten. Met een zitje dat een kwartslag te draaien valt, kan je daar met het grootste gemak de kleine insnoeren en omdat de ouder er perfect zicht op heeft is interactie makkelijk. Klinkt fantastisch, maar er zit nog een flinke adder te sissen onder het gras. Je moet er namelijk wel je passagierszetel vooraan voor opgeven. Als je door een chauffeur wordt gereden en je graag de benen strekt is dat ideaal, maar in de meeste opstandigheden lijkt ons dat nu toch niet zo gezellig.