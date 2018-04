Laat u niet vangen aan de 'nieuwe' Fiat 500

Door: BV

Je kan maar weinig bedrijven betichten van zo’n opgeblazen communicatie als Fiat. De Italianen hebben natuurlijk wat met drama. En zo werd een ‘nieuwe’ Fiat 500 aangekondigd voor een lancering op 4 juli. Dag op dag 58 jaar na de voorstelling van het origineel en alweer 8 jaar sinds de retro-500 z’n entree maakte. Dat hij echt niet nieuw zou zijn, was van meet af aan duidelijk. Maar dat de Italianen zich dan ook nog eens zouden misrekenen op de aankondiging, was zelfs helemaal te gek. En daarom was er op 3 juli al een ‘nuova’ 500.

De eeuwige jeugd?

Zoals gezegd, er verandert structureel niets aan de 500. En na een carrière van 8 jaar begint dat te ruiken naar luiheid. Vooral als je rekening houdt met het feit dat het onderstel van de (destijds al oude) Fiat Panda werd geleend. Fiat probeert nu wel één en ander recht te trekken, onder meer door de wielophanging te verbeteren en wat meer isolatie in het autootje te steken.

De 500 lijkt aan de buitenzijde behoorlijk bestand te zijn tegen de tand des tijds. En dat wil zeggen dat er niets ingrijpends verandert. Er zijn wel nieuwe kop- en staartlichten (met meer LEDs), andere bumpers, een andere grille, nieuwe kleuren en gewijzigde velgen. Een typisch faceliftje dus.

Meer binnenin

Aan de binnenzijde is er een nieuw dashboard-design en volgens de fabrikant werden de materialen mooier. De topversies krijgen een 5” Uconnect-systeem, een lederen stuurwiel met audiobediening.

Geen nieuws onder de kap

Is er dan op z’n minst een nieuwe motor? Wel… neen. Er is nog steeds een TwinAir tweecilinder die in atmosferische vorm 60pk en in geblazen vorm 80pk opwekt. En er is een 1.2 met 69pk. Schakelen doe je met de hand of, bij de sterkste TwinAir, met een gerobotiseerde bak die Dualogic heet.