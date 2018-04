​Nederland zet strooiwagens in tijdens deze hitte

Door: ADD

We kunnen het werkelijk niet vatten bij deze tropische temperaturen, en toch doen ze het, die gekke Nederlanders. In de provincie Gelderland tref je de laatste dagen strooiwagens aan. De strooidienst rukt er uit en sproeit een oplossing van strooizout en pekel over het hete asfalt. De Nederlandse verkeersinformatiedienst VID waarschuwt zelfs voor korte files.

Het doel van het experiment is om vocht uit het smeltend wegdek te onttrekken en zo infiltratie te voorkomen. Het gebeurt vooral op wegen die onlangs zijn geasfalteerd. Of de strooiactie werkt, dat weet de VID nog niet. Dat je nu zelfs niet eens meer in de zomer de weg op kan zonder dat zout alles aanvreet, dat lijkt hen ook niet de deren.