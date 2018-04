Boeing prototype voor vliegende auto te koop

Door: BV

Op heel deze aardkluit is er wellicht niemand die voor z’n plezier in de file gaat staan. Maar ze zijn er wel, terwijl er hoger kilometers atmosfeer zijn waarin bijna niemand zich begeeft. Dat iemand op het idee van een vliegende auto zou komen, lag dus voor de hand. Maar dat denkbeeld omzetten in realiteit is voorlopig erg moeilijk gebleken. Ja, onmogelijk eigenlijk. Tegenwoordig zijn er een hele hoop regeltjes en normen waaraan die dingen moeten voldoen (zowel voor een auto als voor een vliegtuig). En die regeltjes maken de missie eigenlijk zo goed als onmogelijk. Ja, er zijn wel voorbeelden van initiatieven te vinden (van Aeromobil, Terrafugia of PAL-V bijvoorbeeld), maar niet van commerciële successen.

Boeing deed mee

In de jaren tachtig waren er nog een hoop minder regeltjes. Toen dacht zelfs Boeing na over een persoonlijk vervoer door de lucht. Een denkbeeld dat inmiddels helemaal is verdrongen door transport voor de massa. Boeing investeerde zo maar eventjes 6 miljoen dollar in een onderzoeksproject toen dat nog een hele smak geld was. Het resultaat waren drie prototypes van een Sky Commuter. Een vliegtuigje dat ook op drie wielen kon rijden met ruwweg de afmetingen van een auto.

Hoe werkt het?

Verticale lift kwam van een reeks in het koetswerk ingebouwde propellers. Die werden aangedreven door een gasturbinemotor met een overbrenging die je kan vergelijken met die van een helikopter. Voorwaartse stuwkracht was afkomstig van de uitlaat van die turbine.

Je kan hem kopen!

Veilinghuis Barret-Jackson zet nu één van die Sky Commuter prototypes te koop. Naar verwachting zal het iets meer dan 70.000 dollar opbrengen. Een schijntje van wat er in werd gepompt. Maar een motor heeft hij niet.