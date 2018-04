Nieuwe Renault Laguna heet Talisman

Door: BV

Renault stelt de opvolger van de Laguna voor. Ja, de opvolger en dus niet de nieuwe Laguna. Met een andere naam dus: Talisman. En dat is een flinke jongen. 4,85m lang, 1,87m breed en 1,46m hoog. Dat is op enkele millimeters na exact zo groot als de nieuwe Skoda Superb. Alleen de wielbasis van 2,81m doet er een paar centimeter voor onder. De Talisman is overigens een echte sedan, met een kofferklep in plaats van een vijfde deur dus.

Ruimte troef

Het is duidelijk dat Renault vooral met het plaataanbod wil uitpakken. En dan gaat het niet alleen over 608l (!!) koffervolume, maar ook over 25 liter aan bergvakjes allerhande, waaronder een handschoenkastje met 8 liter inhoud.

Strak design

De buitenzijde is vanzelfsprekend vormgegeven volgens de nieuwe stijltaal van Renault, maar het is wat strakker. Een vereiste omwille van de afmetingen en de klasse die het model moest uitstralen. De neus blijft zoals steeds het langst hangen. Daar zien we niet alleen een nieuwe grille, maar ook een LED-signatuur die uit de koplampen breekt en in de voorbumper doorloopt.

Waarom toch een tablet?

De meeste premiumconstructeurs zetten tegenwoordig bovenop de middenconsole iets wat meer of minder hard lijkt op een tablet. En ja hoor, ook Renault gaat die kant op. Dat 22cm grote scherm is gekoppeld aan het R-Link 2 systeem dat alle multimedia, auto-instellingen en navigatie omvat. Tenminste, als je voldoende hoog in de uitrustingstabel klimt. Standaard zit er een scherm dat half zo groot is.

Elektronische snufjes

Aan elektronische snufjes tegenwoordig geen gebrek. En Renault wil natuurlijk niet achterblijven. Zo heeft deze Renault ook instelbare dempers, kan je het karakter van de versnellingsbak en motor aanpassen en hoort een gewijzigde interieurverlichting er ook meteen bij. Het head-up-display kan nu kleurtjes weergeven, maar het heeft toch nog een opklapbaar glas nodig en dat oogt weer wat rommeliger dan we hadden gehoopt. Andere aardigheidjes: geventileerde zetels met massagefunctie, een Bose surround-systeem met 13 luidsprekers en camera’s die elke hoek van de auto in de gaten houden, rijstroken herkennen en verkeersborden lezen.

Motoren

Bij de marktintroductie wordt de Renault Talisman leverbaar met 5 motoren. Twee op benzine en drie diesels. Het benzinegamma bestaat uit een 150 en 200 pk sterke 1.6 liter viercilinder welke zijn kracht mede dankzij een turbo weet op te wekken. Het dieselgamma is 110, 130 en 160 pk sterk. Alledrie de 1.6 DCi-motoren zijn leverbaar met de EDC-versnellingsbak met dubbele koppeling, waarbij die voor de krachtigste diesel zijn standaard is. Bijzonder trots is Renault op het feit dat de 110 pk sterke diesel maar 95 g/km uitstoot. De aandrijving gebeurt altijd op de voorwielen. Vierwielaandrijving staat niet op de wenslijst, maar de geavanceerde 4Control vierwielbesturing wordt wel een mogelijkheid.