Mercedes moeide zich met afwerking Renault Talisman

Door: BV

De Renault Laguna heeft een opvolger. Die heet Talisman (alle details vind je hier). En die naamswijziging komt er niet voor niets. Het heeft te maken met het feit dat de nieuweling een stuk groter wordt dan de Laguna. Groot genoeg om ook de geflopte Renault Latitude (eigenlijk een verklede Samsung SM5) uit het gamma te halen. En tegelijk moet de Talisman het hogerop gaan zoeken. En omdat de Fransen het soms moeilijk hebben met kwaliteitsperceptie - merk op dat dat iets anders is dan duurzaamheid - heeft Renault-Nissan CEO Carlos Ghosn een gunst ingeroepen.

Mercedes-teams op controle

Een alliantie tussen Renault-Nissan is er inmiddels al enige tijd. Daardoor zit in een Mercedes C-Klasse en A-Klasse een Renault-diesel. En daardoor zijn ook de Renault Twingo en Smart Forfour nagenoeg identiek. En het betekende ook dat Renault de specialisten van Daimler kon uitnodigen om in de fabriek van Douai, waar de Talisman gebouwd zal worden, de kwaliteit onder de loep te nemen. De Talisman debuteert op het Autosalon van Frankfurt in september. Voorlopig weten we alleen hoe de sedan eruit ziet, maar bij z’n première zal ook de break zich laten zien. Nog voor het einde van het jaar staat de nieuweling bij de dealer.