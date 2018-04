30 buffels op straat omwille van inhaalmanoeuvre

Door: ADD

Een politicus heeft in India 30 buffels de weg opgejaagd en daarmee de politie urenlang werk bezorgd.

Een parlementslid van de staat Uttar Pradesh kon niet verkroppen dat een vrachtwagen voor diervervoer hem inhaalde. Daarom stak hij de truck weer voorbij, dwong hem te stoppen en joeg alle dieren eruit.

Inwoners van het gebied dachten dat hun geluk niet op kon en leidden de grazende buffels hun tuintjes in. Politieagenten moesten bijgevolg van deur tot deur gaan om de dieren weer te verzamelen. De politicus vertelde aan de krant Times of India dat hij de vrachtwagen tegengehouden had omdat die zijn auto geschramd had.