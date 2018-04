Suzuki neemt afscheid van SX4 (Classic)

Door: ADD

Suzuki heeft de mini-crossover SX4 Classic uit de catalogus gehaald. De productie werd in Japan al vorig jaar stilgelegd en nu zijn alle geïmporteerde auto's verkocht. Het einde van de SX4 Classic kwam niet als een verrassing nadat eind 2013 zijn opvolger, de SX4 S-Cross op de markt kwam. Aanvankelijk heette het dat die C-Cross als kleiner en goedkoper alternatief beschikbaar zou blijven.

Pionier

Bij zijn lancering in 2006 was de SX4 een van de eerste mini-crossovers op de Europese markt. Net als zijn broer, del Fiat Sedici, kon je de Japanner optioneel met vierwielaandrijving bestellen. Ook een off-road look was een optie. Toen de SX4 S-Cross op de markt kwam, kreeg het oorspronkelijke model "Classic" achter zijn naam.