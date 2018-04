Wen alvast aan de nieuwe Toyota Prius

Door: BV

In oktober stelt Toyota een nieuwe generatie Prius voor. Maar via een achterpoortje druppelen de eerste beelden van dat model al het internet op. Dat is misschien niet eens zo slecht. Zo kunnen we al even wennen aan het design. Want - zo lijkt het - de ontwerpers zijn net als bij de Toyota Mirai behoorlijk de futuristische toer opgegaan.

Vierde generatie

De Toyota Prius wordt weer groter dan voorheen. Hij laat een lengte van 4,55m optekenen, naast een breedte van 1,77m en een hoogte van 1,49m. Maar hij wordt wel lichter. Een gewone Prius (de groene) zal 1.280kg wegen. De Plug-in-versie die nu ook een andere styling krijgt (de blauwe) zet 1.350kg op de weegschaal.

Aandrijflijn

Toyota bouwt voor de aandrijflijn verder op het vertrouwde concept. Een 1.8l viercilinder benzinemotor met Atkinson-verbrandingscyclus levert 105pk, de elektromotor is 90pk sterk. Je mag ze niet gewoon samentellen. Toyota zorg ervoor dat het gecombineerde vermogen wordt afgetopt bij zo’n 150pk.

In het voorjaar van 2016 zal hij bij de dealer staan.