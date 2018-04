330pk in VW Golf voor het circuit

Door: BV

TRC International Series. Als je daar nog nooit van gehoord hebt - dat is een raceklasse die in 2014 werd opgericht door voormalig WTCC-directeur Marcello Lotti. Het kampioenschap vertoont ook heel wat overeenkomsten met het WTCC, maar het is een stuk beter betaalbaar.

Interessant deelnemersveld

Er zijn al een aantal constructeurs die voertuigen voor het TRC bouwen. Je kan er onder meer Seat Leons, Honda Civics, Opel Astra OPC's en Audi TT’s vinden. En vanaf volgend seizoen komt daar een VW Golf bij. Het eerste exemplaar poseerde voor de camera. Hij wordt aangedreven door een 2-liter viercilinder turbomotor die 330pk en 410Nm opwekt.

Dat ‘betaalbaar’ een relatieve term is, merk je aan de specificaties. Veel standaard is er niet meer aan het Golfje. De wielkasten zijn uitgeklopt, het uitlaatsysteem is helemaal nieuw, het interieur is gestript, hij rust op 18” wielen en heeft een carbon achtervleugel.

Voorlopig is deze Golf TRC nog een conceptcar. Maar als je als constructeur al de moeite gedaan hebt om die te bouwen, moet het al erg raar lopen wil hij volgend jaar niet in het kampioenschap te zien zijn. Al tijdens de eerstvolgende race gaat VW testen.