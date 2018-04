Rekenhof Mercedes zegt nein tegen CLS Shooting Brake

Door: BV

Breaks of stationswagons liggen in Europa goed in de markt. Niet onlogisch want ze bieden voor wie op zoek is naar koffervolume relatief gezien meer ruimte dan een SUV of een monovolume, terwijl ze efficiënter zijn dan die alternatieve koetswerkvormen. Maar buiten Europa heeft men dat niet zo begrepen. Daar halen ze hun neus op voor een normale break.

Een sexy break

Mercedes heeft geprobeerd het concept sexyer te maken door van de CLS een Shooting Brake te maken. Echt historisch correct is het niet, want dan moest hij zich beperken tot twee deuren, maar je begrijpt dat het een break met een wat andere missie is. Daardoor verloor hij overigens ook het gros van z’n praktische nut. En nu blijkt de rest van de wereld evenmin storm te lopen. Niet dat er weinig van verkocht worden, maar er worden er ‘onvoldoende’ van verkocht. En daarom heeft de boekhoudafdeling bij Mercedes ‘nein’ gezegd op de vraag of er een nieuwe generatie van moet komen. En de boekhouding - die heeft bij elke autobouwer tegenwoordig het laatste woord. De bankrekening van de Duitsers zal beter bediend worden als het budget aan andere concepten wordt besteed. En zo zal geschieden.