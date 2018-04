Mitsubishi durft met Pajero Sport

Door: BV

Mitsubishi heeft een nieuwe L200. En daarop wordt ook weer een Pajero Sport gebaseerd. Een break, zeg maar, maar met erg robuuste organen. Dat nieuwe model is welkom, want de Japanners hebben een moeilijke tijd achter de rug en staan nu voor de moeilijke taak van samen met een homogeen productgamma ook weer marktaandeel uit te bouwen.

Niet veilig spelen

Nogal wat constructeurs spelen het op zo’n moment veilig. Maar niet Mitsubishi. Dat pakt immers uit met een design dat zeker de aandacht pakt. Dat bleek al uit eerder gelekte patentbeelden en deze spyshots bevestigen dat. Er zit zelfs een knik in de achterruit.

Officieel op 1 augustus

De Pajero Sport zal op 1 augustus voor het eerst te zien zijn op het Autosalon van Bangkok. We gaan ervan uit dat de motoren gelijkaardig zullen zijn aan die van donorauto L200. Met een 2,4l benzine, of diesels met 2,4 of 2,5l dus en maximaal 180pk en 430Nm.