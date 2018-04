Zelfrijdende Audi RS7 troeft piloot af

Door: BV

Bobby en Robby. Dat zijn de twee zelfrijdende prototypes waarmee Audi momenteel tests uitvoert. Bobby toonde in oktober van vorig jaar al tot behoorlijke snelheden in staat te zijn op de Hockenheimring. En zijn jongere broer Robby overtreft dat nu door op de Sonoma Raceway in Californië beter te doen dan een echte piloot. Tenminste, dat laat Audi uitschijnen. Rechtstreeks vergelijkingsmateriaal is er echter niet.

Streng dieet

Robby ging voor de recordpoging op een streng dieet. Hij weegt daardoor zo’n 400kg minder dan Bobby. Op het ruim 4 kilometer lange circuit zette hij een tijd neer van 2:01:01. We zouden er het ronderecord van 1:21:69 kunnen bijsleuren, maar omdat dat is neergezet met een LMP1 racewagen, zegt dat niets. We moeten het dus stellen met Audi’s bewering dat Robby sneller is dan een professionele bestuurder.

Klaar voor de nieuwe Audi A8?

De autonome rijfuncties worden klaargestoomd voor productie. De volgende generatie Audi A8 is de eerste die erover zal kunnen beschikken. Die auto zal kunnen parkeren en bij snelheden tot 60km/u alle functies van de bestuurder kunnen overnemen.