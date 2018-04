Iedereen kan een Range Rover openen

Door: BV

De hele autosector is tegenwoordig wild van Apps en draadloze applicaties. En het lijkt belangrijker om bij de eerste te zijn om die snufjes aan te bieden, dan om ze behoorlijk te beveiligen. In het verleden kwam al aan het licht dat 2,2 miljoen auto’s van de BMW-group eenvoudig te kraken waren met een GSM en ook volumemerken als Ford vielen al ten prooi aan gaten in de software. Nu vervoegt Land Rover het lijstje.

Keyless Ignition

De boosdoener is het systeem dat toelaat om vanop afstand de motor te starten. Datzelfde systeem laat criminelen schijnbaar toe om met een minimum aan apparatuur de deuren te openen en de auto te starten. Het zijn de Range Rover en Range Rover Sport vanaf 2013 die slecht beveiligd zijn. Zoiets komt overigens pas aan het licht als er voldoende modellen verdwijnen. Maar Land Rover heeft een oplossing bedacht. 65.000 voertuigen moeten daarvoor even naar de dealer.