Mercedes A 45 AMG voor € 9.500 is klein beetje aangebrand

Door: BV

Wie een nieuwe Mercedes A 45 AMG wil aanschaffen, mag al blij zijn als hij iets terugkrijgt van € 50.000. Maar wie een beetje handig is, kan misschien wel ergens een beschadigd exemplaar op de kop tikken voor een prijsje. In Duitsland heeft handelaar F.A. Ritterbex er eentje te koop staan voor amper € 9.500. Koopje zou je denken. En het is dan nog een ‘full option’ exemplaar.

Alleen is een ‘klein beetje beschadigd’ een behoorlijk understatement. De hete hatchback werd immers veel te heet en ging helemaal in vlammen op. Opties en al. Details staan er bij de advertentie niet, behalve dan dat hij ‘beschadigd’ en ‘geaccidenteerd’ is. Maar er is ook goed nieuws. Er is een compleet onbeschadigde sleutel bij.