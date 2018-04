Ook 381pk voor Mercedes CLA en GLA 45 AMG

Door: BV

Mercedes heeft de bijgewerkte A 45 AMG op meer vermogen getrakteerd. En dan is het logisch dat ook de CLA 45 AMG en GLA 45 AMG dezelfde update ondergaan. En kijk, beiden trekken zich nu op naar 381pk en 475Nm.

21pk en 25Nm meer

De viercilinder turbomotor met 2-liter slagvolume wekt voortaan dus 21pk en 25Nm meer op dan voorheen. Dat levert volgende cijfertjes op voor de honderdsprint: 4,2 tellen voor de CLA, 4,3 voor de CLA Shooting brake en 4,4 GLA.

Niet alleen de motor is aangepakt

Meer vermogen levert vanzelfsprekend betere prestaties op, maar er zijn nog meer aanpassingen gedaan. Zo beschikken de modellen ook over een aangepaste versnellingsbak met kortere overbrengingen en wie het optionele AMG Dynamic Plus-pakket bijbestelt, krijgt een mechanisch sperdifferentieel tussen de voorwielen. Verder is hen een instelbaar rijprogramma toegestopt met de modi Comfort, Sport, Sport + en Individual. Daar komt nog de modus Race bij wanneer de optie AMG Ride Control is aangevinkt.