​Logistieke reorganisatie moet Daimler meer winst opleveren

Door: ADD

Met een nieuw immens sorteercentrum hoopt Daimler fors kosten te besparen. Het ongeveer één kilometer lange "Consolidation Center" ontstond voor in totaal € 90 miljoen in het Duitse Speyer. Materiaal afkomstig Zuid-Duitse toeleveranciers wordt er gebundeld en verscheept naar de overzeese fabrieken van Mercedes-Benz in China, de VS en Zuid-Afrika.

Enkele honderden miljoenen euro voor herschikking logistiek

Tot hier toe werden de goederen van de toeleveranciers uitsluitend in Bremen behandeld. Dankzij de nieuwe site moeten de leveringen vanuit het zuiden voortaan minder kilometers afleggen en dus zakken de logistieke kosten. In totaal wil Mercedes-Benz Cars in de komende jaren honderden miljoenen investeren in de strategische reorganisatie van hun logistieke activiteiten.

Het complex, dat werd gebouwd op een stuk grond van 251.000m2, zal geleidelijk worden opgestart. Vanaf 2016 hoopt men wekelijks per honderden zeecontainers per binnenvaartschip of trein naar de havens van Antwerpen en Bremerhaven te versturen.