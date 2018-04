Rolls-Royce laat zich vangen aan Inspector Morse

Door: BV

De Bespoke afdeling van Rolls Royce heeft zich nog maar eens aan een nieuwe creatie gewaagd. Ditmaal eert het merk een Brits TV-icoon: Inspector Morse (ook terug te vinden in het Auto55.be-dossier Helden van het Kleine Scherm). Deze Wraith heeft, volgens de Britten dezelfde kleuren als de auto die het hoofdpersonage in die TV-reeks bijstaat.

Twee keer kijken

Volgens Rolls-Royce is de kleurencombinatie van de auto uit het politiefeuilleton exact overgenomen. Maar op het kleine scherm was het niet alleen een Jaguar MkII die met de eer ging lopen, hij was ook nog eens duidelijk minder hevig van koetswerktint (eerder bordeaux, terwijl de Wraith in kwestie hevig rood is). Allemaal mooi en wel dat die lak uit 20 lagen bestaat en net zo veel werk heeft gekost als het spuiten van 18 andere exemplaren, maar het lijkt er nu toch stilaan op dat de nochtans erg capabele Bespoke-afdeling van Rolls de pedalen kwijt raakt.