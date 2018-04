​Fiat zet onderdelenproducent te koop

Door: ADD

Bij Fiat Chrysler (FCA) overwegen ze de verkoop van toeleverancier Magneti Marelli. Dat meldt het persagentschap Reuters. Meerdere bieders tonen interesse, onder hen private-equity-firma's uit de Verenigde Staten.

Magneti Marelli?

Magneti Marelli levert wereldwijd aan vrijwel alle grote autofabrikanten. Er werken 38.000 mensen 19 landen. In 2014 verkocht Magneti Marelli voor acht miljard dollar onderdelen aan de auto-industrie. Tweederde van hun omzet ligt in Europa.

"De rekeningen stapelen zich op bij Fiat"

Zo citeert het agentschap een insider. En de dochteronderneming van Fiat is gegeerd, met name de lichtendivisie, maar gehaast is FCA-ceo Sergio Marchionne zeker niet met de verkoop. De prijs moet goed zijn – volgens Reuters ten minste drie miljard euro. En ook moet de toelevering aan de FCA-fabrieken op lange termijn gegarandeerd blijven. Met het verse geld zou Fiat zijn schuldenlast kunnen verminderen.