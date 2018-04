Toyota Tacoma eerste auto met standaard dashcam

Door: BV

Het segment dat Amerikanen omschrijven als ‘compact truck’ - wat je bij ons zou beschouwen als behoorlijk uit de kluiten gewassen pickups - is erg competitief. Dat komt omdat er grote volumes in omgaan, maar ook omdat er flinke winsten geschept worden. En dan is elk nieuw verkoopsargument meegenomen. Vaak worden daarom onnodige of nutteloze snufjes bedacht, maar Toyota heeft er voor de vernieuwde Tacoma ééntje gevonden waar het publiek misschien wél op zit te wachten. Een ingebouwde GoPro.

GoPro dashboardcamera

Toyota is markleider in het segment van de compacte trucks, maar GM en Chevrolet knagen aan de poten. Bovendien is volgens persagentschap Bloomberg het standaard leveren van een dashcam ook belangrijk voor GoPro. Dat ziet z’n leiderschap bij de avontuurlijke camera’s immers aangetast worden door Nikon en Sony. En op deze manier zullen ook bijna 90.000 mensen elk jaar GoPro ontdekken.

De camera is een standaard GoPro met LCD-scherm aan de achterzijde. Het klikt gewoon uit z’n voet en dan kan je er alles mee doen wat je ook met andere exemplaren van het merk kan uithalen. Je mag je dus verwachten aan nog meer dashcamvideo's op Youtube.