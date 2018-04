Eerste Bugatti Veyron ooit onder de hamer

Door: BV

Eerder dit jaar liep in het Franse Mulhouse de allerlaatste Bugatti Veyron van de band. Die auto sloeg inmiddels al een decennium geleden de wereld met verstomming. 1.001pk, een W16-motor met vier turbo’s… het was ongezien. Maar op het eind moest Bugatti nog behoorlijk z’n best doen om alle exemplaren de deur uit te krijgen. Er komt niettemin een opvolger. Die zal Chiron heten en nog straffer zijn.

Eerste Bugatti Veyron ooit

De eerste Bugatti Veyron ooit was uitgevoerd met een koetswerk in twee kleuren en en beige interieur. De auto verzeilde ergens in Beverly Hills en daar gaat hij nu onder de hamer. Hij is niet meteen afgebeuld - op de teller staan slechts 1.229km. En hij heeft net een onderhoudje gekregen. De prijs zal er niet naast zijn en wordt geschat op € 2 miljoen.