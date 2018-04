​Wachten op Flecki

Door: ADD

Een jong Duits koppeltje was op weg naar huis na hun vakantie in Kroatië. Maar tijdens een korte stop langs de autosnelweg in de buurt van Ulm gebeurde het: bastaardhond Flecki rukte zich los en rende weg. Het bos in.

Dat was maandag. Sindsdien kamperen de twee uit de buurt van Trier ter plekke tot de hond terugkomt. Want “een famelielid laat je toch niet zomaar achter in het bos”.

Het was liefde op het eerste gezicht

Flecki laat zich zo nu en dan nog eens zien. Een paar keer is hij tot op 15 à 20 meter van de auto genaderd, maar hij is erg schuw is en de luide vrachtwagens schrikken hem af. Bovendien is de band tussen hond en baasjes nog niet zo sterk. Pas drie dagen voor ze op reis vertrokken hadden ze hem gekregen, en "het was liefde op het eerste gezicht."

Hoop doet leven

Het verhaal van Flecki deed in de omliggende dorpen de ronde en nu zijn er een heleboel mensen die het koppel eten en drinken brengen. Iemand heeft zelfs een partytent voor hen opgesteld met tafel en stoelen. De hondenbezitters hopen hem met kip terug te lokken, want ”dat eet hij zo graag.” Gisterochtend werd Flecki nog gespot door een vrouw uit de buurt. En zolang hij af en toe opduikt, denken de Duisters er niet aan te vertrekken. “Wij hebben het gevoel dat wij hem opgeven als we wegrijden.”