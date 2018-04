Naar de hoogste bieder: alles om productie Saleen verder te zetten

Door: BV

In onze contreien is Saleen niet zo bekend, maar in Amerika is het een grote naam. Het is een tuner die zich opwerkte tot supersportwagenmerk. In het jaar 2000 introduceerde het onder z’n eigen naam: de Saleen S7. Een superbolide naar Amerikaans recept: niet al te gesofisticeerd, maar wel licht en met een V8 onder de kap die door een supercharger naar astronomische vermogens werd geduwd. Tot 760pk ging erin, en daarmee haalde de auto 399km/u.

Geen opvolger

Het bedrijf had in 2008 nog plannen voor een opvolger. Die werd in 2008 voorgesteld als S5S Raptor. Er werd nog wel een concept car gebouwd, maar het geld raakte op. En nu gaat het hele sportwagenproject eenvoudigweg naar de hoogste bieder.

Saleen niet inbegrepen, al de rest wel

Saleen zelf heeft geen uitstaans met de veiling. Het gaat om een andere partij, die het geveilde goed wellicht kreeg uit een schuldbeding. In ruil voor openstaande facturen dus. En er is wel wat te veilen. Zo gaan enkele S7-chassis, een hele hoop onderdelen en de concept car voor de S5S Raptor onder hamer. Net als de bouwplannen en rechten op de S7. Wie alles opkoopt kan dus in theorie de productie hervatten. Zonder merknaam Saleen weliswaar, want die is er niet bij.