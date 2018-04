Dodge speelt het smerig met Hellcat-productie

Door: BV

De SRT Hellcats (van de Challenger of Charger) zijn de snelste, krachtigste Dodges in productie. Ze zijn voorzien van een gigantische 6,2l grote V8 die - ga even zitten - 707pk opwekt. En ze zijn in de VS gewoon te koop. En omdat daar een hele hoop pk-gekke yanks rond lopen, zijn ze een groot succes. Zo groot, dat Dodge er meer geld uit wil slaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. En daarom vaardigt het een bedenkelijke maatregel uit.

Verdubbeling productie MY2016

Dodge verdubbelt de productie voor de Hellcats modeljaar 2016. Dat lijkt een goede zaak, want anders moeten klanten stilaan erg lang zitten wachten op hun pk-bom. Maar Dodge beslist tegelijk dat het een hele hoop orders voor de Hellcat MY2015 annuleert. Die klanten moeten maar opnieuw in de rij gaan staan voor een MY2016. Die is naar Amerikaanse traditie een beetje anders uitgerust. Maar het grootste verschil is de prijs. Hij is behoorlijk wat duurder. Dodge zal klanten die opnieuw bestellen een beetje tegemoet komen, maar het slaat ze niettemin meer geld uit de zakken dan de bedoeling was. Goed voor het imago van Dodge zal dat niet zijn. En dan net als blijkt dat er bloed kleeft aan de populaire Ram pickups…